Calano i contagi per il coronavirus in Italia: sono 953 (contro i 1.210 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono però stati effettuati poco meno di 45.914 mila tamponi, circa 21 mila in meno rispetto a ieri. Sono 4 i morti, in calo rispetto ai 7 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute italiano. Le persone risultate positive dall’inizio della pandemia sono 260.298, mentre i decessi totali raggiungono quota 35.441. I guariti oggi sono 192 per un totale di 205.662. Gli attualmente positivi sono 19.195 (+757). I malati in terapia intensiva calano di 4 unità e sono oggi 65, mentre i ricoverati con sintomi sono 74 in più per un totale di 1.045. In isolamento domiciliare i pazienti sono 18.085 (+687).