Sono complessivamente 85.388 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.339. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 119.827, ha riferito oggi la Protezione Civile italiana. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 4.068, 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.381 sono in Lombardia. I decessi a causa dalla malattia si sono attestati a 14.681, un aumento rispetto a ieri di 766.