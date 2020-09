Sono ancora in calo i nuovi contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 casi, contro i 996 di ieri. Dall’inizio della pandemia sono 270.189 le persone che hanno contratto il SARS-CoV-2. Il numero dei tamponi effettuati, 81.050, è in netto aumento rispetto ai 58.518 di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 8 morti, ieri erano 6. Il totale dei decessi raggiunge quota 35.491.