Sono 789 i nuovi contagi registrati quest’oggi in Italia. Nella Penisola cala il numero dei malati e delle persone ricoverate negli ospedali per il coronavirus. Il nuovo bollettino della Protezione Civile parla di 72.070 attualmente positivi, ossia 4.370 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 808, 47 in meno nelle ultime 24 ore. Ancora ricoverati con sintomi 10.792 pazienti, ossia 661 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 60.470 persone (-3.662 rispetto a ieri). Con altri 242 decessi, le vittime totali in Italia toccano quota 31.610, lievemente in calo rispetto a ieri, quando i morti sono stati 262. I guariti totali raggiungono quota 120.205, in aumento di 4.917 unità nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati oggi sono 68176, circa 3.500 in meno di ieri. Il numero totale di persone contagiate dall’inizio dell’epidemia è 223.885.