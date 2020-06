In Italia calano i nuovi casi, ma ci sono più morti

Sono 202 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 71 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 235.763 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi è in calo rispetto a ieri, quando se ne sono registrati 283. Il numero dei tamponi è aumentato rispetto a ieri di circa 7 mila unità: oggi sono stati effettuati 62.699 test. Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.381.349 (contando anche quelli ripetuti più volte sulla stessa persona), mentre i test sui singoli casi sono 2.713.554. La Regione con il maggior numero di nuovi positivi resta la Lombardia, con 99 nuovi casi sui 202 odierni. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 34.114. Diminuisce ancora in modo marcato il numero degli attualmente positivi, con un -1.162, sono ora meno di 32 mila: 31.710 per l’esattezza. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.293, i pazienti ricoverati in ospedale sono 4.320, di cui 249 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.141.