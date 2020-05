Per la prima volta dopo oltre due mesi, in Italia ci sono meno di 10 mila persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva si trovano 640 persone, 36 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 9.269 persone, 355 meno di ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile, secondo cui oggi sono poco più di 60 mila le persone attualmente positive.

I guariti raggiungono quota 134.560, per un aumento in 24 ore di 2.278 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.881 persone).

Dalle cifre emerge che sono 316 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 86.901 casi in regione, con 14.702 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 294 con 11.508 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (226, -5) e negli altri reparti (4.119, -162). I morti sono in totale 15.727, con 65 nuovi decessi, esattamente come ieri.