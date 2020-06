Sono 283 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 47 le vittime registrate nelle ultime 24 ore (al totale ne vanno però sommate 32 relative a periodi precedenti e non conteggiate dalla regione Abruzzo). Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 235.561 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi è in linea con quello di ieri, quando se ne sono registrati 280. l numero dei tamponi è però raddoppiato nelle ultime 24 ore: oggi sono stati effettuati 55.003 test registrati, contro i 27.112 di ieri. Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.318.650 (contando anche quelli ripetuti più volte sulla stessa persona), mentre i test sui singoli casi sono 2.675.689. La Regione con il maggior numero di positivi resta la Lombardia, con 192 nuovi casi sui 283 odierni. I Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 34.043. Diminuisce in modo netto il numero degli attualmente positivi, con un -1858, sono ora 32.872 (ieri il dato era -532). I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.062, i pazienti ricoverati in ospedale sono 4.581, di cui 263 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 28.028.

La situazione in Lombardia

Con 9.848 tamponi effettuati sono 192 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia. A oggi il numero complessivo di contagiati in regione è di 90.581. Sono 15 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.317.

Nel dettaglio, il numero di nuovi positivi registrati a Bergamo è 52, mentre a Milano 46 per un totale di 23.483 casi. A Brescia i positivi sono stati 24, a Varese 14, a Como 11 e meno di dieci in tutte le altre Province.

Con 11 posti letto in meno occupati rispetto a ieri sono scesi a 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. «Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 nei posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti.

È una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia», ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva che sono 2.660, 48 in meno di ieri.

