«Finora abbiamo avuto poco più di 2 mila minori con tampone positivo e meno del 7% ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Abbiamo avuto solo, ma dolorosamente, 2 decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva si contano sulle dita di una mano. Ma per capire la contagiosità tra i bambini è presto per dirlo, servono numeri più estesi». A fare il punto sui dati dei minori in Italia sull’emittente Rai Tre, è Alberto Villani, membro della Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (Cts) e presidente della Società italiana di Pediatria (Sip).