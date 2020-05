In calo il dato relativo alle guarigioni. Nelle ultime 24 ore sono guariti 1.225 pazienti (ieri il dato era di 1.740 persone risultate negative al tampone dopo la malattia), per un totale di 82.879. Si conferma il calo dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 16.823 (ieri erano 17.242), di cui 1.479 in terapia intensiva (ieri erano 1.501). In aumento le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 81.678 (ieri erano 81.436).