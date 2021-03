In Italia i ricoveri di pazienti COVID tornano sopra la soglia d’allerta del 40%. I dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri, mostrano come i pazienti positivi al Sars-Cov-2 siano ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia. Continuano inoltre a crescere i posti letto occupati da pazienti COVID nelle terapie intensive, che sono ora pari al 38% e già da quasi due settimane oltre il livello d’allerta del 30%.