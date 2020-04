In Italia la situazione è ancora troppo pericolosa per tornare a scuola. Parola della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in un’intervista al Corriere della Sera ha anticipato che gli istituti scolastici della Penisola resteranno chiusi fino a settembre. Diversamente da quanto deciso negli altri Paesi europei - e dalla Svizzera, che si appresta a far tornare gli allievi in classe l’11 maggio - in Italia «con l’attuale situazione sanitaria, ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti».