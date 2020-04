In Italia sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.189. Si tratta dell’incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l’aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l’incremento fu di 428 nuovi casi positivi. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile italiana. Sono invece 22.745 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Ieri l’aumento era stato di 525. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.812, 124 in meno rispetto a ieri. Di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare, precisa la Protezione civile.

Sono invece 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 2.072. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 172.434, con un incremento rispetto a ieri di 3.493. È anche record di tamponi effettuati in un solo giorno: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 65.705 in tutta Italia. Complessivamente sono 1.244.108 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, circa 600mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Diminuiti i pazienti in terapia intensiva

In Italia lo scorso 3 aprile si trovavano in terapia intensiva 4063 pazienti, oggi poco più di 2800. «Dà l’idea di quanto è stata alleggerita la pressione» su questi reparti, che possono ora assistere meglio anche i malati non Covid 19. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa. «Per quanto riguarda numero di tamponi e di positivi, se calcoliamo la percentuale di questi ultimi sul numero dei tamponi siamo al 5,35%, un indicatore dell’efficacia delle misure di distanziamento sociale e lockdown», aggiunge. «Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del centro sud è un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali», ha aggiunto Locatelli.

In Lombardia 790 ricoveri in meno

Diminuisce in Lombardia il numero di ricoverati negli ospedali per Covid-19: sono infatti 790 meno di ieri. I dati sono stati mostrati nella diretta Facebook del presidente della Lombardia Attilio Fontana. Sono 66.135 i positivi, 1041 più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 971 (-61), quelli non in terapia intensiva 10.628 (-729), mentre il numero dei decessi è salito a 11.851 (+243). Al momento sono 243.512 i tamponi eseguiti, 10.839 quelli analizzati da ieri.

Ora si pensa a ripartire

Intanto, in Italia si pensa alla ripartenza. Il prossimo 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. L’ipotesi, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa italiana ANSA, è sul tavolo degli esperti che dovranno fornire al governo le linee guida per la riapertura del paese. Si tratta di una valutazione in corso, fermo restando che le scelte spetteranno al governo anche sulla base dei dati epidemiologici che si registreranno nelle prossime settimane. Per quanto riguarda bar e ristoranti, l’indicazione sarebbe quella di dare un segnale di riapertura anche per questo settore. In che modo? Ripristinando alcune delle regole che erano già state approntate prima del lockdown e aggiungendone altre: dunque distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, utilizzo di spazi all’aperto. Quanto ai parchi, anche in questo caso l’indicazione sarebbe quella di dare un segnale di ripartenza: verrebbe consentito di accedere alle aree verdi così come di svolgere attività motoria anche lontano da casa. Allo stesso tempo, però, verranno ribadite una serie di indicazioni di «prudenza», vale a dire il mantenimento del distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e il divieto di assembramento.

Cantieri dal 27 aprile

Aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili. Sono quattro i comparti produttivi in Italia di cui si starebbe valutando la riapertura prima del 4 maggio, forse a partire dal 27 aprile. A quanto si apprende, si starebbe studiando in queste ore la ripartenza di queste attività, anche considerato che rientrerebbero tra quelle classificate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) come a basso rischio. Ma una valutazione sarebbe ancora in corso e sul tema dovrebbe esserci a breve, forse già nel weekend, un nuovo confronto con le parti sociali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata