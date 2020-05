(Aggiornato alle 19.39) Non sono tornati ad aumentare i morti in Italia per il coronavirus, come inizialmente riportato dai media in base ai dati forniti dalla Protezione Civile. Nel bollettino odierno sono stati registrati 474 morti, mentre il giorno precedente ne erano stati registrati 269. C’è però l’eccezione della Lombardia, con 329 decessi, di cui «solamente» 47 avvenuti ieri e 282 relativi alle vittime extraospedaliere conteggiate per il mese di aprile. Nelle ultime 24 ore i morti sono dunque stati 192, in calo rispetto a ieri. Il numero totale delle vittime sale a quota 28.710. Gli attualmente positivi sono 100.704, in calo di 239 unità rispetto a ieri. I guariti totali toccano quota 79.914, in aumento di 1.665 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.357, -212) e i pazienti in terapia intensiva (1.539, -39). In isolamento domiciliare si trovano attualmente 81.808 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 209.328, ossia 1.900 in più rispetto a ieri. In tutto sono stati eseguiti 2.108.837 tamponi.