In Italia netto calo del numero dei morti

Cala ancora anche il numero dei malati: sono scesi a 100.179, con un decremento di 525 persone (ieri erano stati -239 i malati rispetto al giorno precedente). Non si arresta nemmeno l’ormai stabile trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.501, 38 in meno rispetto a ieri.

Dei 1.389 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 526 nuovi positivi. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 251 casi in Piemonte (in netto calo rispetto a ieri), 166 in Emilia Romagna, di 94 in Veneto, di 38 in Toscana, di 47 in Liguria e di 53 nel Lazio.