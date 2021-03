In Italia niente zone gialle fino al 30 aprile, ma possibili deroghe

Lo prevede una bozza del decreto legge Covid, in discussione in Cdm, che introduce l’obbligo vaccinale per personale sanitario e farmacisti. Il ministro italiano dei rapporti con il Parlamento Federico D’Incà però ribadisce: niente zone gialle fino al 30 aprile, perché «la situazione è ancora grave». Il segretario del Partito democratico (Pd) italaino Enrico Letta chiede dal canto suo «ancora uno sforzo di rigore per fermare contagi e decessi».