«Nella riunione di ieri della conferenza delle Regioni italiane non si è parlato di modello Austria. A mio avviso, però, (...) pensare di fare un lockdown per i non vaccinati non ci si riesce. Per me non è praticabile dal punto di vista giuridico». Così il governatore del Veneto Luca Zaia sulle ipotesi di chiusure e restrizioni differenziate per le persone che rifiutano la vaccinazione COVID.