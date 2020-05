Proseguono le verifiche delle Forze di polizia italiane per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Ieri, informa il Viminale, sono state controllate 125.582 persone, 460 delle quali sono state sanzionate, 3 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 3 per aver violato il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni perché positive al virus.