Sono 15.378 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della salute. Le vittime sono 649. Ieri i positivi erano stati 10.800, i morti 348. In totale i casi da inizio epidemia sono 2.181.619, le vittime 76.329.

Tra le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle 24 ore la situazione peggiore è sempre in Veneto con 3’151, poi Lazio 1’719, Sicilia 1’576, Emilia Romagna 1’506, Lombardia 1’338, Piemonte 1’109, Puglia 1’081, Campania e Friuli Venezia Giulia 688.

Complessivamente i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 135’106, a fronte di 77’993 ieri. Il tasso di positività è dell’11,4%, in calo rispetto al 13,8% di ieri.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2’569. Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23’395.