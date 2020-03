(Aggiornato alle 22.20) - Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157 Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono 1.441. In un solo giorno c’è stato un aumento di 175 morti. Ma ieri erano stati 250.

Auto-quarantena per i senatori della Commissione igiene e sanità

Il presidente Stefano Collina e altri senatori della commissione Igiene e sanità del Senato sono in quarantena precauzionale, a quanto si apprende, dopo la seduta dello scorso mercoledì con il viceministro Pierpaolo Sileri, che è poi risultato positivo al Coronavirus.

«Sono in quarantena - conferma il senatore Pd e presidente della commissione Collina - dopo aver sentito il mio medico e l’Asl. Non mi è stato necessario fare il tampone ma seguo la procedura di quarantena precauzionale, come immagino altri colleghi, dopo aver incontrato il viceministro Sileri mercoledì in Senato per una seduta della commissione. La seduta si è svolta garantendo le distanze previste, tanto che ci siamo riuniti nella sala Nassiryia di Palazzo Madama, che è più grande dell’Aula della commissione: confido che questa misura abbia funzionato». Quanto ai lavori parlamentari, Collina spiega: «Valuteremo come procedere d’ora in poi ma abbiamo già dato il parere sul decreto Coronavirus che è all’esame del Senato. E caso vuole che l’Aula torni a riunirsi il 25 marzo, quando scadono i 14 giorni previsti dalla quarantena».

In Lombardia

«I numeri evidenziano una crescita della diffusione del contagio, una crescita che è costante: ci sono 11.685 positivi in Lombardia, con un incremento di 1865, ci sono 4898 persone ospedalizzate con 463 persone in più.

Le persone in terapia intensiva sono 732, con un incremento di 85 e i decessi 966, 76 in più»: sono i numeri dell’emergenza coronavirus in Lombardia resi noti dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

In Spagna

Sono 189 in Spagna i decessi per coronavirus e oltre 6.000 i contagi. Lo scrive El Pais online citando gli ultimi dati del ministero della Sanità spagnolo.

Nel mondo

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato i 150 mila casi mentre il bilancio dei morti, a livello globale, è sopra i 5.600 casi.

È quanto rileva la Jonhs Hopkins University nel suo monitoraggio sull’andamento della pandemia. Le persone guarite sono, invece, 72 mila.

