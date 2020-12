Sono 20.648 i test per il coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della salute. Le vittime sono 541. Sono 3753 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per COVID, 9 meno di ieri. Nei reparti ordinari si trovano invece ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 176.934 test per il coronavirus, oltre 45 mila meno di ieri, con il consueto calo del weekend. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all’11,7%.

I dati lombardi

La Lombardia da oggi è in zona arancione, un cambio di colore giustificato da dati ancora in calo: meno ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). In flessione anche il rapporto che scende a 11,2% (ieri era 12,3%). I decessi registrati in un giorno sono 135. Tanti i milanesi che nel primo giorno di riapertura dei negozi hanno affollato le vie dello shopping per approfittare delle ultime offerte del Black Friday e per iniziare a fare qualche regalo di Natale. Non succedeva da settimane di vedere corso Vittorio Emanuele piena di gente che passeggia con sacchetti e borse.

Una piccola boccata di ossigeno che però non arresterà l’emorragia economica dei negozi, con un calo del 20,3% dei consumi rispetto al 2019. La stima è dell’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, secondo cui le crescenti difficoltà nell’occupazione e il notevole aumento della propensione al risparmio incidono sulla flessione dei consumi. Un segno moderatamente positivo (+ 1,8%) è previsto solo per l’alimentare. Con le restrizioni anti-Covid precipita in particolare la spesa per cene e pranzi fuori casa: - 62,6%.

Una storia di speranza arriva da Sondrio, dove la centenaria nonna Maria - dopo essere sopravvissuta alla Spagnola - ha sconfitto due volte il Covid. «Una tempra eccezionale», ha commentato il presidente della Regione Lombardia su Facebook. E un’altra storia di grande umanità arriva dal lecchese: Giuseppe, poliziotto della Stradale di Bellano, ha adottato come suoi nonni Lucia e Romeo. Gli porta la spesa e si accerta che stiano bene.

