Nelle ultime 24 ore sono 35.098 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia (ieri erano 25.271), mentre i decessi sono 580 (ieri 356). Non si registrava un dato così alto di vittime giornaliere dal 14 aprile, quando furono 602.

Secondo i dati del ministero della salute, sono 122 in più i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 2.971. Complessivamente i ricoverati con sintomi per coronavirus sono 997 in più, portando il totale a 28.633.