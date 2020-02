Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha reso noto il nuovo bilancio legato al coronavirus in Italia. Le persone risultate positive al test e ancora contagiate sono 1.049, i decessi totali sono 29 e 50 pazienti sono guariti. Borrelli ha sottolineato che tutte le persone morte sono anziane. Dall’inizo dell’epidemia in Italia gli infetti totali sono dunque stato stati 1.128. Il 52% degli ammalati di Covid-19 è in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate con sintomi sono il 38% e quelle in terapia intensiva sono il 10%. I test effettuati sono più di 18 mila. La maggior parte dei casi si registra in Lombardia, seguita da Veneto ed Emilia Romagna.