In Italia il numero di decessi legati al coronavirus ha raggiunto quota 10.023. Lo ha comunicato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Nelle ultime 24 ore sono morti altri 889 pazienti affetti da Covid-19. Ieri le vittime in un giorno erano 919, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia nella Penisola. I casi totali registrati in Italia, contando guariti e decessi, sono 92.472. I positivi attualmente sono 70.065. Nelle ultime ore sono state registrate 1.434 nuove guarigioni, l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza. 26.676 pazienti sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.856 in terapia intensiva e 39.533 in isolamento domiciliare. La Regione più colpita resta la Lombardia con 24.509 malati, di cui 1.319 in terapia intensiva.