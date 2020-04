Secondo i dati della protezione civile sull’epidemia di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono morte 727 persone, 110 in meno rispetto a ieri quando erano stati 837. In totale le persone decedute sono 13.155. 4.782 sono i casi totali in più, che tolti morti e guariti, fanno 2.937 positivi in più (ieri erano 2.017), per un totale di 80.572 attualmente positivi. Ma sono stati fatti molti tamponi in più: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 34.455. Le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus sono 16.847, 1.118 in più di ieri, indica la Protezione Civil, aggiungendo che ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.109.