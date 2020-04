I casi di COVID-19 accertati in Italia dall’inizio dell’emergenza salgono a quota 178.972, ossia 3.047 in più rispetto a ieri, di cui 23.660 morti (433 nelle ultime 24 ore) e 47.055 guariti, di cui 2.128 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi nella Penisola è di 108.257 persone, ieri era di 107.771, ovvero un aumento di 486 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 1.356.541, 50.708 nell’ultimo giorno (ieri erano 61.725). Sono 2.635 i malati in terapia intensiva, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia (-25). 25.033 sono poi ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a ieri, e 80.586 (+555) sono quelli in isolamento domiciliare. Lo riporta la Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano.