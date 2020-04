In Italia l’epidemia di Covid-19 sta rallentando le vaccinazioni dei bambini, sia per il timore dei genitori che per la chiusura di alcuni centri vaccinali, un problema che rischia di creare sacche di individui suscettibili a malattie prevedibili. Lo scrive la Società italiana di Pediatria in un articolo sulla propria rivista, Pediatria, in uscita domani. «Nel nostro Paese - si legge nel testo firmato da Rocco Russo, responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni della Sip - , non tanto per le misure di isolamento sociale finalizzate alla prevenzione della diffusione del Covid-19, ma soprattutto per il timore del contagio, molte famiglie hanno preferito rinviare le sedute vaccinali previste per i loro figli; ma la situazione più grave e pericolosa è stata determinata della chiusura temporanea di alcuni Centri vaccinali, cosi come dalla decisione da parte di alcuni Responsabili delle Unità Operative Materno infantili, di posticipare sedute vaccinali pediatriche del ciclo primario a date da destinarsi pur avendo a disposizione adeguate risorse di personale.