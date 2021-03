«Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’EMA sul vaccino di AstraZeneca. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile». Lo dice il premier Mario Draghi. Il Ministero della salute precisa che le vaccinazioni riprenderanno domani dalle ore 15. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su twitter ha scritto: «Visto che me lo state chiedendo in tanti, voglio essere chiaro una volta per tutte. Quando sarà il mio turno, sarò in prima linea per vaccinarmi con AstraZeneca. Mi fido della scienza e il vaccino resta la nostra arma più preziosa per combattere il virus. E sconfiggerlo».