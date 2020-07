Sono 234 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultimi 24 ore in Italia, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (33%) e 71 in Emilia Romagna (31%); se ne registrano 28 in Calabria, migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati appena 38’259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo i dati del ministero della salute.