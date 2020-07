Risalgono leggermente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 212 (in un primo tempo ne erano stati annunciati 181, ma mancavano tre Regioni). Nel calcolo non era stato inserito l’incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d’Aosta e di 2 positivi nella Provincia autonoma di Bolzano. Ieri erano stati 170 in più.

Sono invece 12 e non 11 le vittime di oggi in Italia per il coronavirus, dopo quattro giorni di fila a quota 5. È quanto fa sapere il ministero della Salute italiano in serata dopo aver effettuato un ricalcolo.

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica.

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163).

I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).

In Lombardia, dopo quattro giorni senza morti, c’è un nuovo decesso dovuto al coronavirus e quindi il totale sale a 16.802 vittime dall’inizio della pandemia nella Regione italiana. Con 6.326 tamponi effettuati, sono 53 i nuovi casi positivi, di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologici.

Calano in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva (-1, 13 in totale), ma aumentano quelli negli altri reparti (+14, 151 in totale), di cui «10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare», ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

