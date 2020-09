Risalgono i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute italiano. Sono oltre 100 mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Per la precisione 102.959, secondo i dati delle autorità italiane. Si tratta del record assoluto di test in una sola giornata.