2072 nuovi casi e 7 morti: è questo il bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus in Italia, diramato dal Ministero della Salute. Ieri i casi erano 3.127 e tre i decessi. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 89.089, così l’indice di positività sale al 2,3%. Crescono di 6 unità i ricoverati in terapia intensiva (162 in totale, con 16 ingressi nelle ultime 24 ore). Anche i pazienti in area medica aumentano di 55 unità, per un totale di 1.188 ricoverati.