Taglio di capelli, ma non del prezzo. Anzi, quello aumenta a causa della «tassa COVID», segnalata sugli scontrini, le cui foto stanno facendo il giro del web, come «contributo COVID». Il balzello, dai 2 ai 4 euro, è necessario a sostenere i maggiori costi dei parrucchieri a causa delle misure obbligatorie per evitare la diffusione del coronavirus. La denuncia arriva dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), che - secondo il «Sole24Ore» - sta ricevendo da giorni diverse segnalazioni dei consumatori. «Numerosi consumatori hanno denunciato al Codacons un sovrapprezzo, mediamente dai 2 ai 4 euro, applicato in particolare da parrucchieri e centri estetici ai propri clienti. Un balzello inserito in scontrino con la voce ‘COVID’ e che sarebbe imposto come contributo obbligatorio per sostenere le spese degli esercenti per sanificazione e messa in sicurezza dei locali», ha detto il presidente del Codacons Carlo Rienzi, aggiungendo che: «Abbiamo anche registrato casi di centri estetici che obbligano i clienti ad acquistare in loco un kit monouso costituito da kimono e ciabattine, alla modica cifra di 10 euro. Chi non versare tale ‘tassa’ e non acquista il kit, non può sottoporsi ai trattamenti, sempre per le esigenze legate alla COVID». Il Codacons per scongiurare questo «Far West illegale che potrebbe configurare il reato di truffa» ha inoltrato una denuncia alla Guardia di Finanza e all’Antitrust.