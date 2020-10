Hanno raggiunto 10 mila i nuovi contagi per COVID-19 in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute si sono registrati 10.010 casi (ieri 8.804). I tamponi sono stati 150.377. Il tasso di positività sale al 6,6%. I decessi sono stati 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 52 ulteriori pazienti in terapia intensiva e 382 ricoveri. Varie regioni, come Lombardia e Piemonte, non escludono l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi per arginare la pandemia.