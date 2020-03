Superati i 20 mila malati di Covid-19 in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 24.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono arrivate invece a 1.809 le vittime. In un solo giorno c’è stato un aumento di 368 morti. Sabato l’aumento era stato di 175. Le persone guarite sono 2.335, 369 in più di ieri.

In Lombardia sono 252 i nuovi decessi per coronavirus, una cifra mai raggiunta finora in regione in una singola giornata. Dall’inizio dell’emergenza non erano infatti mai stati superati i 200 decessi in un giorno: ieri erano stati 76, mentre mercoledì 11 marzo erano stati 149, il numero massimo fino a oggi.