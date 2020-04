Superate le 25 mila vittime di coronavirus in Italia. Sono oggi 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 534. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

I guariti hanno toccato un nuovo record, con un aumento di 2.943 in confronto al giorno precedente. In totale sono ora 54.543. Positivo anche il trend dei ricoveri in terapia intensiva, che ad oggi sono 2384 (-87). Di questi, 817 sono in Lombardia (-34). In 23.805 sono ospedalizzati con sintomi (-329).