In Italia è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per la COVID-19. Con i 421 morti delle ultime 24 ore (a fronte di 476 alla vigilia), secondo i dati del Ministero della salute, il totale è arrivato a 90.241.

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.659 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, contro 13.189 ieri. I test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 270.142 (ieri erano stati 279.307, quindi quasi 9 mla in più), con un tasso di positività del 5,05% (ieri era stato del 4,7%).

In totale da inizio epidemia i casi di contagio sono 2.597.446. Gli attualmente positivi sono 430.277 (-4.445). Le persone al momento ricoverate in terapia intensiva sono 2.151, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 147. I ricoverati con sintomi sono invece 19.743, quindi 328 in meno di ieri. I guariti e i dimessi 2.076.928 (+17.680). In isolamento domiciliare ci sono 408.383 persone (-4.123).