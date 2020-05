In Italia la mortalità per infarto è triplicata passando dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza di cure (la riduzione dei ricoveri è stata del 60%) o dei ritardi (i tempi sono aumentati del 39%), causati dalla paura del contagio provocata dal coronavirus.

Persone che, seppur con sintomi importanti, non si presentavano in ospedale o non chiamavano il medico è un fenomeno che si è registrato anche in Ticino. Già nel mese di marzo, il dottor Garzoni aveva infatti lanciato l’allarme dalle pagine del nostro giornale invitando a non sottovalutare i sintomi.