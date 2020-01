Ci sarebbe un’eredità alla base del fatto di sangue avvenuto ieri a Rot am See, nel Baden-Württemberg, in Germania, dove hanno perso la vita sei persone e due sono rimaste ferite. Adrian S., questo il nome del 26.enne che ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, è un tiratore sportivo e studente. Stando a quanto riporta il Bild, alcuni testimoni avrebbero riportato di dispute all’interno della famiglia a causa di un’eredità. I genitori, spiegano i media tedeschi, erano separati da anni e il figlio viveva con il padre a Rot am See, mentre la madre stava vicino a Offenburg. Giovedì la donna, Silvia S., si era recata a Rot am See dalla figlia, nata da un primo matrimonio, e dai nipoti, per recarsi al funerale della propria madre. Presenti anche uno zio e una zia. Tra loro è iniziata una discussione relativa all’eredità, a cui Adrian S. inizialmente non ha voluto partecipare, spiega una conoscente della famiglia al Bild. Ad un certo punto, verso le 12.30 circa, il giovane però ha estratto una 9mm e ha premuto il grilletto. Più volte. Alle 12.48 ha chiamato lui stesso le autorità e al loro arrivo si è consegnato senza opporre resistenza. I sei corpi, di tre uomini e tre donne, erano sparsi davanti e dietro l’edificio. Secondo i media tedeschi, le vittime, oltre ai genitori, sono fratelli e sorelle, zie e zii. Altre due persone - anche loro parenti - sono rimaste gravemente ferite. Anche due giovani (12 e 14 anni) sono stati minacciati da Adrian S., ma se la sono cavata con un grosso shock.