In Lombardia le persone positive al coronavirus sono 60.314 con un aumento di 1.262. Ieri c’era stato un aumento di 1.460 casi ma oggi sono stati processati circa 4000 tamponi in meno. I decessi sono 10.901, con un aumento di 280 mentre ieri era stato di 110. I ricoveri sono arrivati a 12.028, con un aumento di 58, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1143, con un calo di 33. Sono i dati «non molto soddisfacenti» resi noti dall’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Intanto, nel resto del Paese, il coronavirus ha ucciso più di 20 mila persone, una soglia superata solo dagli Stati Uniti. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 566 persone, arrivando a un totale di decessi 20.465. I dati comunicati dalla Protezione Civile in questo lunedì di Pasquetta sono però peggiorati rispetto a ieri. Oltre al dato delle vittime, che torna a salire dopo essere stato domenica pari a 431 morti, torna a crescere anche quello delle persone ricoverate con sintomi (28.023, 176 più di ieri). Resta per fortuna continuo il calo dei ricoverati più gravi, quelli in terapia intensiva: si tratta di 3260 persone, 83 meno di ieri. Un valore in calo costante, un buon indicatore che il picco è stato raggiunto ma non superato.