(Aggiornato alle 22.25) Sono 1.592 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Lombardia, in calo rispetto ai 2.100 di ieri. Il totale passa a 41.007. Lo ha annunciato in conferenza stampa l’assessore al Welfare Giulio Gallera. I decessi sono stati pari a 416, e sono diventati 6.360 in totale. Il dato giornaliero è inferiore di circa 125 persone rispetto a ieri.