In Lombardia la crescita dei contagi continua a rallentare

Sono 458 le persone morte in Lombardia a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre ieri i decessi si erano fermati a 416. Complessivamente i morti nella Regione sono ora 6.818. Ma continua a rallentare la crescita dei contagi: i positivi in Lombardia sono 42.161, con un aumento di 1.154 casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.592 contagiati in più. I ricoveri non in terapia intensiva sono 11.815, con una crescita di 202, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva. Calano anche i nuovi contagiati a Milano: ieri erano 247, oggi sono 154, per un totale di 8.676 positivi in tutta la provincia.