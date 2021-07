La variante Delta sta diventando sempre più preponderante in Lombardia. «I primi sette giorni di luglio segnalano Alpha al 24% (142 casi) e Delta al 45% (270 casi), sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite in 7 giorni». Lo comunica in una nota la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti.