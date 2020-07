Non si è registrato nessun morto per coronavirus in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, una 77.enne considerata la prima vittima lombarda. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 «debolmente positivi». Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre sono 148 quelli negli altri reparti (-1). Fra i nuovi positivi, 7 sono stati registrati a Bergamo così come a Milano (di cui 4 in città), 6 a Brescia. Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio. Negli ultimi cinque mesi in cui la Lombardia - la più colpita tra le regioni italiane -ha dovuto far fronte alla pandemia, soltanto il 24 maggio erano stati segnalati «zero decessi», e anche in quel caso era una domenica. L’assessore al Welfare Giulio Gallera e il governatore Attilio Fontana avevano invitato alla prudenza, facendo notare che nel fine settimana a volte alcuni dati arrivano in ritardo. Sabato erano stati comunicati 10 decessi, venerdì 3.