Non solo al Policlinico San Matteo di Pavia: con la prima fornitura di vaccini dello scorso 30 dicembre in Lombardia sarebbero arrivate 46 mila siringhe inadatte. Lo riferisce il Corriere della Sera spiegando che si tratta di siringhe da 5 ml troppo grandi per un totale di 11.060 e di circa 35 mila da 3 ml per la diluizione, ma senza le adeguate tacche tarate sulle giuste quantità e comunque inadatte a somministrare il vaccino.