La Lombardia è la regione dell’UE con il numero più alto di incidenti stradali mortali. Lo si legge nell’Eurostat Regional Yearbook 2020. «In termini assoluti - indica il documento - i numeri più alti di incidenti stradali mortali sono stati registrati in modo prevedibile in alcuni delle regioni più popolate dell’UE. La Regione italiana della Lombardia ha avuto il maggior numero di morti per incidenti nel 2018 (483), seguita dal Rodano Alpi in Francia (361), dal Lazio (338) e dalla Catalogna in Spagna (326)». Secondo quanto riporta Eurostat, sono stati 44.625 gli incidenti stradali con feriti in Lombardia nel 2018. La Regione dell’Egeo Meridionale in Grecia è invece la prima in Europa per il tasso di incidenti stradali mortali in rapporto alla popolazione.