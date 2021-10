Il trafficante di droga più ricercato in Colombia e non solo, Dario Antonio Usuga, è stato arrestato durante una vasta operazione nella giungla. Usuga, detto «Otoniel», era a capo del Clan del Golfo, la banda di narcotrafficanti più potente della Colombia.

«Otoniel» è stato poi trasferito, ieri sera, a Bogotà in aereo, dove è stato condotto a una stazione di polizia sotto una stretta scorta. Incriminato dalla giustizia americana nel 2009, Usuga è al centro di una procedura di estradizione presso il tribunale del distretto meridionale di New York. «Ci sono ordini di estradizione per questo criminale e lavoreremo con le autorità per raggiungere anche questo obiettivo», ha commentato il presidente Duque a questo proposito.