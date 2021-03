Non è bastata la repressione armata dell’ultima settimana. Con un Paese in sciopero generale, tre manifestanti uccisi oggi e un membro del partito di Suu Kyi morto in carcere in circostanze misteriose nel week-end, le forze di sicurezza birmane ora danno la caccia ai dissidenti anche negli ospedali che accolgono i feriti.

Le manifestazioni nel Paese sono riprese come ogni giorno nell’ultimo mese, rafforzate dallo sciopero indetto da 18 sindacati con risultati paralizzanti per l’economia. Nella città di Myitkyina (nord) sono stati uccisi altri due manifestanti, con un numero imprecisato di feriti; dalla città arriva anche un’altra foto di una suora cattolica che si inginocchia davanti ai soldati, chiedendo pietà.

A Pyapon, un centinaio di km a sud di Yangon, un uomo di 30 anni è morto trafitto da un proiettile allo stomaco. Inoltre, è deceduto in carcere (tra i sospetti di tortura) il giorno dopo l’arresto Khin Maung Latt, un dirigente locale della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi.

Ai lavoratori statali che partecipano agli scioperi è stato detto che saranno licenziati. E non è risparmiata neanche la stampa libera. Oggi è stata perquisita la redazione dell’agenzia indipendente Myanmar Now, che si è vista sequestrare computer e server. Per i media statali, intanto, gli oltre 50 morti non sono imputabili alle forze di sicurezza ma a misteriose «terze parti». L’ennesimo segno che il regime è disposto a riscrivere la realtà pur di non mollare il potere strappato con la forza.