Le forze di sicurezza birmane hanno ucciso oltre 1000 civili da quando i militari hanno estromesso Aung San Suu Kyi dal potere poco più di sei mesi fa: lo ha reso noto oggi l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), un’organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia.