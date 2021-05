La maggior parte di loro, infatti, non è mai comparsa davanti ad un giudice e quelli che sono stati giudicati non hanno avuto diritto a nessuna forma di difesa. Infine i tribunali militari e le corti marziali. Ad oggi, hanno già condannato a morte 25 persone.

Secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite inoltre sono continui i raid messi a segno dalle forze di sicurezza in case private e uffici. In questa realtà altamente repressiva i vertici militari in aprile hanno spiccato oltre 1500 ordini di arresto per rappresentanti della società civile, sindacalisti, giornalisti e docenti universitari, la maggior parte dei quali ha preferito darsi alla clandestinità. Nelle ultime settimane, inoltre, più di 3 mila funzionari statali di cui il 70% donne, sono stati licenziati o sospesi dal lavoro. Tra loro figurano 990 professori universitari.