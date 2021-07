«Quello che pensavamo fosse possibile in realtà non lo era». Così il premier olandese Mark Rutte si è scusato oggi per aver preso a fine giugno, insieme al suo ministro della Sanità, la decisione di autorizzare la riapertura di molte attività rivelatasi poi intempestiva alla luce della ripresa dei contagi che si sta registrando in questi ultimi giorni.